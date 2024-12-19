Брат Погба приговорем к 3 годам колонии строгого режима (2 – условно) по делу о похищении Поля и вымогательстве 13 млн евро. Еще 5 членов группы получили от 1 до 8 лет реального срока

Брат Поля Погба получил тюремный срок за похищение футболиста.

Напомним, с 26 ноября в Париже проходили судебные заседания по делу о похищении Погба , а также о вымогательстве 13 млн евро, в числе обвиняемых по которому проходит брат Поля Матиа.

Прокуратура запросила для Матиа Погба 3 года лишения свободы (2 – условно) с возможностью замены на домашний арест или ношение электронного браслета. Для других пятерых членов преступной группы обвинение требовало от 5 до 8 лет лишения свободы, штрафы в размере 20 тысяч евро и запрет на ношение оружия на 10 лет.

Как сообщает RMC Sport, суд приговорил Матиа Погба к трем годам исправительной колонии строгого режима, два из которых – условно, а также назначил штраф в размере 20 тысяч евро.

Другие пятеро обвиняемых получили от 1 до 8 лет реального тюремного срока и штрафы в размере от 20 до 40 тысяч евро. Кроме того, всем пятерым будет запрещено владеть оружием в течение следующих 10 лет.