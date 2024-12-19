Станкович – Winline лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре. «Спартак» выиграл все 5 матчей за два месяца
Деян Станкович получил приз Winline лучшему тренеру Мир РПЛ в ноябре – декабре.
В борьбе за награду главный тренер «Спартака» опередил Валерия Карпина, Марцела Личку, Рашида Рахимова и Заура Тедеева. За серба проголосовали 9 из 10 экспертов и 67% болельщиков.
Красно-белые под руководством Станковича выиграли все 5 матчей чемпионата на отрезке.
Угальде – Winline лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре. У форварда «Спартака» 9+2 в 5 матчах
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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