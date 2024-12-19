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Станкович – Winline лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре. «Спартак» выиграл все 5 матчей за два месяца

Деян Станкович получил приз Winline лучшему тренеру Мир РПЛ в ноябре – декабре.

В борьбе за награду главный тренер «Спартака» опередил Валерия Карпина, Марцела Личку, Рашида Рахимова и Заура Тедеева. За серба проголосовали 9 из 10 экспертов и 67% болельщиков.

Красно-белые под руководством Станковича выиграли все 5 матчей чемпионата на отрезке.

Угальде – Winline лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре. У форварда «Спартака» 9+2 в 5 матчах

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoСпартак
logoРубин
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoРашид Рахимов
logoАкрон
logoМарцел Личка
logoВалерий Карпин
logoЗаур Тедеев
logoДинамо Москва
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