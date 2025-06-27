Николай Наумов: «Спартак» популярнее «Зенита». Опережает по широте и охвату территории – у красно-белых везде есть болельщики»

Николай Наумов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.

«На данный момент, может, так и есть, что «Зенит» – самый популярный клуб в России. Они лидируют по численности зрителей, которые ходят на стадион на матчи. А на «Зенит» ходит очень много болельщиков.

Но все равно «Спартак» остается более популярным клубом. В какой бы город я ни приезжал, везде есть болельщики, а у «Зенита» такого нет.

По широте и охвату территории «Спартак» опережает «Зенит». Но при этом можно согласиться, что у петербуржцев – один из самых популярных клубов в России», – сказал бывший президент «Локомотива».

«Зенит» – самая популярная команда в России по итогам исследования Спортса” и Signal. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Барса» – 4-я, Team Spirit – 5-я, «Реал» – 6-й, «Авангард» – 9-й