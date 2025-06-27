Анчелотти о Неймаре: «Он очень важен для сборной Бразилии. Ему нужно хорошо подготовиться, у него есть время до ЧМ»

Карло Анчелотти рассчитывает на Неймара в 2026 году.

Ранее 33-летний нападающий продлил контракт с «Сантосом » до декабря текущего года с опцией продления. Сообщалось , что его зарплата будет составлять примерно 700 тысяч евро в месяц.

«Да, я говорил с ним. Он очень важен для нашей сборной на чемпионате мира. Ему нужно хорошо подготовиться, и у него есть на это время.

Я сказал ему об этом, чтобы он готовился, потому что мы планируем, что он снова станет важной частью сборной Бразилии», – сказал главный тренер сборной Бразилии в интервью КОНМЕБОЛ.