Анчелотти о Неймаре: «Он очень важен для сборной Бразилии. Ему нужно хорошо подготовиться, у него есть время до ЧМ»
Карло Анчелотти рассчитывает на Неймара в 2026 году.
Ранее 33-летний нападающий продлил контракт с «Сантосом» до декабря текущего года с опцией продления. Сообщалось, что его зарплата будет составлять примерно 700 тысяч евро в месяц.
«Да, я говорил с ним. Он очень важен для нашей сборной на чемпионате мира. Ему нужно хорошо подготовиться, и у него есть на это время.
Я сказал ему об этом, чтобы он готовился, потому что мы планируем, что он снова станет важной частью сборной Бразилии», – сказал главный тренер сборной Бразилии в интервью КОНМЕБОЛ.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
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