Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Семененко, Дикиджи, Кондратюк, Гуменник, Алиев выступят с короткими программами
Семененко, Дикиджи, Кондратюк, Гуменник представят короткие программы на ЧР-2025.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:25 по московскому времени (19 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Дмитрий Алиев
Матвей Ветлугин
Петр Гуменник
Артур Даниелян
Владислав Дикиджи
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Глеб Лутфуллин
Андрей Мозалев
Иван Попов
Даниил Постарнаков
Егор Рухин
Роман Савосин
Даниил Самсонов
Евгений Семененко
Михаил Терновский
Николай Угожаев
Григорий Федоров
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен после жеребьевки.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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