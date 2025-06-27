Чистяков о «Зените»: «Для меня столетие было в этом году. Если считают, что нужно перенести – наверное, надо»
Дмитрий Чистяков высказался о переносе столетия «Зенита».
– «Зенит» перенес сезон столетия. Как вы отреагировали на это?
– Спокойно.
Если так считают люди, что столетие нужно перенести – наверное, надо перенести. Лично для меня столетие уже было в этом году.
Я не знаю, это решать людям сверху. Для меня нет значения – я рад, что был в этом клубе, когда ему было 97, 98 лет. Для меня разницы нет.
В любом возрасте для меня этот клуб важен, поэтому не вижу смысла что-то дальше обсуждать, – сказал бывший защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, который перешел в «Ростов».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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