Дюков против сокращения расходов госкомпаний на клубы: «Футбол – важный инструмент продвижения. Госкомпании в рынке – это будет дискриминацией по отношению к ним»

Александр Дюков высказался о том, что госкомпании финансируют футбольные клубы.

– Появилась информация, что для государственных компаний может быть установлен «потолок» финансирования футбольных клубов. Что об этом известно вам?

– Мне ничего об этом не известно.

– А что вы думаете про эту инициативу?

– Мы об этом неоднократно говорили. Есть два аргумента против.

Во-первых, футбол – важный инструмент компаний по продвижению своей продукции, товаров или услуг. Вы видите, что во всем мире партнерство с футбольными клубами используется различными компаниями для рекламы и продвижения своих брендов.

Я не понимаю, почему мы должны лишать такой возможности компании с государственным участием. Они находятся в рынке, оказывают услуги. Это будет дискриминацией по отношению к ним.

Во-вторых, если говорить о футболе, то это, безусловно, феномен, социально-значимая сфера. Многие корпорации помогают организациям из сферы культуры или искусства, поддерживают те или иные музеи, участвуют в проведении выставок, поддерживают различные социальные акции.

Насколько правильно в таком случае вводить ограничения в футболе? Не уверен, что это нужно делать, – сказал президент РФС Александр Дюков .