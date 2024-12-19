Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5, Португалия – 6-я, Германия – 10-я
ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Россия осталась на 34-м месте с момента прошлого обновления рейтинга (28 ноября).
Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Аргентины.
1. Аргентина
2. Франция
3. Испания
4. Англия
5. Бразилия
6. Португалия
7. Нидерланды
8. Бельгия
9. Италия
10. Германия
11. Уругвай
…
25. Украина
…
34. Россия
…
98. Беларусь
…
110. Казахстан
Полный рейтинг доступен по ссылке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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