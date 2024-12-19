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  • Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5, Португалия – 6-я, Германия – 10-я
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Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5, Португалия – 6-я, Германия – 10-я

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Россия осталась на 34-м месте с момента прошлого обновления рейтинга (28 ноября).

Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Аргентины.

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Бельгия

9. Италия

10. Германия

11. Уругвай

25. Украина

34. Россия

98. Беларусь

110. Казахстан

Полный рейтинг доступен по ссылке.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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