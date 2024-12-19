За футболом следят 56% россиян от 14 до 65 лет. «Спартак» – самый популярный клуб в Москве, средний показатель симпатии к «Зениту» в России – 19% (Gkf)

Стало известно, какой процент людей в России поддерживает «Зенит».

Metaratings со ссылкой на данные аналитической компании Gkf сообщил результаты опроса по выявлению интереса к российскому футболу. Участие в исследовании приняли более десяти тысяч респондентов.

По имеющимся данным, за отечественным футболом следит 56% граждан России в возрасте от 14 до 65 лет. Наиболее крупный интерес выявлен в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодаре и Волгограде.

В Москве самым популярным клубом признан «Спартак »: болельщиками красно-белых себя назвали 16% москвичей. Поклонников ЦСКА насчитали 13%, а «Зенит» поддержали пять процентов опрошенных.

При этом в Санкт-Петербурге бренд «Зенита » знают 96% населения города. Кроме того, средний показатель симпатии к сине-бело-голубым по стране насчитывает 19%.