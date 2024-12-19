За футболом следят 56% россиян от 14 до 65 лет. «Спартак» – самый популярный клуб в Москве, средний показатель симпатии к «Зениту» в России – 19% (Gkf)
Стало известно, какой процент людей в России поддерживает «Зенит».
Metaratings со ссылкой на данные аналитической компании Gkf сообщил результаты опроса по выявлению интереса к российскому футболу. Участие в исследовании приняли более десяти тысяч респондентов.
По имеющимся данным, за отечественным футболом следит 56% граждан России в возрасте от 14 до 65 лет. Наиболее крупный интерес выявлен в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодаре и Волгограде.
В Москве самым популярным клубом признан «Спартак»: болельщиками красно-белых себя назвали 16% москвичей. Поклонников ЦСКА насчитали 13%, а «Зенит» поддержали пять процентов опрошенных.
При этом в Санкт-Петербурге бренд «Зенита» знают 96% населения города. Кроме того, средний показатель симпатии к сине-бело-голубым по стране насчитывает 19%.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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