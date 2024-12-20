Василевский отразил 31 из 32 бросков «Сент-Луиса» и стал 1-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 15-я в сезоне
Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков «Сент-Луиса».
Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (3:1).
Победа стала для 30-летнего россиянина 3-й подряд и 15-й в 25 играх в сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,38).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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