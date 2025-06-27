Холанд забил 300 голов быстрее Месси, Роналду и Мбаппе – в 370-м матче

Эрлинг Холанд забил 300 голов быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Юбилейный гол форвард «Ман Сити » забил в игре с «Ювентусом» в групповом этапе КЧМ (5:2). Это был 370-й матч в карьере норвежца.

Холанд достиг отметки в 300 мячей быстрее, чем Криштиану Роналду (554 матча), Лионель Месси (418 матчей) и Килиан Мбаппе (409 матчей), согласно данным ESPN.

Холанд забил 300-й гол в карьере – «Ювентусу» на групповом этапе КЧМ