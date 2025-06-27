Холанд забил 300 голов быстрее Месси, Роналду и Мбаппе – в 370-м матче
Эрлинг Холанд забил 300 голов быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Юбилейный гол форвард «Ман Сити» забил в игре с «Ювентусом» в групповом этапе КЧМ (5:2). Это был 370-й матч в карьере норвежца.
Холанд достиг отметки в 300 мячей быстрее, чем Криштиану Роналду (554 матча), Лионель Месси (418 матчей) и Килиан Мбаппе (409 матчей), согласно данным ESPN.
Холанд забил 300-й гол в карьере – «Ювентусу» на групповом этапе КЧМ
Что теперь будет с «Торпедо»?19074 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости