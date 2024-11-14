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Квалификация ЧМ-2026. Бразилия в гостях у Венесуэлы, Аргентина сыграет с Парагваем, Уругвай против Колумбии

В Южной Америке пройдут матчи 11-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Бразилии сыграет в гостях с Венесуэлой, Аргентина – с Парагваем, Уругвай примет Колумбию.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Чили по футболу
результаты
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Боливии по футболу
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