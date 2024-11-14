Станислав Черчесов: «Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок. Игра против России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет?»

Станислав Черчесов высказался о возможности проведения игры с Россией.

«Мы ждем жеребьевку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я тренер сборной Казахстана , и у меня нет никаких хотелок.

Игра против сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть.

Ни с кем не разговаривал на эту тему», – заявил Черчесов.

0:10 и 5 поражений у Черчесова с Казахстаном – досрочный вылет. К увольнению?