  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станислав Черчесов: «Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок. Игра против России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет?»
20

Станислав Черчесов: «Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок. Игра против России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет?»

Станислав Черчесов высказался о возможности проведения игры с Россией.

«Мы ждем жеребьевку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок.

Игра против сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть.

Ни с кем не разговаривал на эту тему», – заявил Черчесов.

0:10 и 5 поражений у Черчесова с Казахстаном – досрочный вылет. К увольнению?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports.kz
logoСтанислав Черчесов
logoСборная России по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов после 0:10 в пяти играх во главе Казахстана: «Доволен тем, что мы уже сделали. Матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на ЧМ»
66сегодня, 18:12
Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10
79сегодня, 17:05
Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций. У команды Черчесова 1 очко после 5 туров
88сегодня, 17:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ванда подала в суд на Икарди, обвинив его в нападении и гендерном насилии, заявил аргентинский телеведущий. «Галатасарай» просит не верить новостям
2 минуты назад
Марко Матерацци: «Златан считал себя лучшим в мире, но для меня был в лучшем случае отличным форвардом, выигравшим много трофеев – не таких уж и ценных. Он не на уровне Роналду и Месси»
6 минут назад
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция принимает Израиль, Италия против Бельгии, Армения проиграла Фарерам
8314 минут назадLive
Флик и Деку видят в Касадо нового Серджи Роберто. В «Барсе» считают, что хавбек мог бы подменять Кунде справа в защите
416 минут назад
«Бавария» может платить Мусиале до 22 млн евро в год по новому контракту. Сейчас хавбек зарабатывает менее 10 млн
432 минуты назад
Вальверде будет играть на правом фланге обороны «Реала» до возвращения Васкеса
4257 минут назад
«МЮ» может вдвое сократить выплаты для ассоциации болельщиков-инвалидов в рамках работы по снижению расходов. MUDSA получает 40 000 фунтов в год (Daily Mail)
36сегодня, 18:47
Александр Лукашенко: «Жутко хотел в футбол играть. С детства спал с мячом, сам шил, ворота оборудовал. Не пил, не курил»
25сегодня, 18:35
Ольмо не верит, что «Реал» недооценил «Барселону»: «Это было бы неуважительно. Мы просто были сильнее, хорошо разыграли свои карты»
18сегодня, 18:26
Депутат Свищев о том, что Дзюба попросил бы Путина отменить Fan ID: «Сегодня шансы невелики. Надо набраться терпения и дождаться окончания СВО»
25сегодня, 18:21
Ко всем новостям
Последние новости
Бельгия – Италия – 0:0. Онлайн-трансляция. Лукаку, Троссард, Онана, Доннарумма, Барелла, Тонали и Ретеги играют
414 минут назадLive
Греция – Англия – 0:1. Уоткинс забил на 7-й минуте. Онлайн-трансляция. Галлахер, Беллингем, Гордон, Мадуэке и Цимикас играют
6 минут назадLive
Франция – Израиль – 0:0. Онлайн-трансляция. Канте, Камавинга, Олисе, Барколя, Коло-Муани и Соломон играют
214 минут назадLive
Стример Мэддисон о матче с Брунеем: «Россия должна победить со счетом 29:0 или 32:0. Может, даже до 60:0 дойдет»
219 минут назадКиберспорт
Салех из Брунея не знает российских игроков: «Ни одной мысли. Клубы – ЦСКА, «Зенит», еще одна сильная команда в ЛЧ играла»
824 минуты назад
Захарян назвал Ямаля, Винисиуса и Беллингема тремя лучшими игроками Ла Лиги
556 минут назад
«Оставьте Мбаппе в покое, пожалуйста». Дешам об отсутствии Килиана в сборной Франции
1сегодня, 18:52
Кройфф о Роке: «Вспоминаю Винисиуса в первые годы. «Реал» проявил терпение и получил совсем другого игрока. В «Барсе» не были бы столь терпеливы»
5сегодня, 17:58
Канчельскис о Дзюбе: «Гнаться за какими-то рекордами – это неправильно, даже смешно. В сборную должны вызываться лучшие»
6сегодня, 17:55
Пальинья может пропустить матчи с «ПСЖ», «Боруссией» и «Байером». Хавбек «Баварии» выбыл на 3 недели из-за мышечной травмы
4сегодня, 17:45