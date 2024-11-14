Станислав Черчесов: «Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок. Игра против России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет?»
Станислав Черчесов высказался о возможности проведения игры с Россией.
«Мы ждем жеребьевку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок.
Игра против сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть.
Ни с кем не разговаривал на эту тему», – заявил Черчесов.
0:10 и 5 поражений у Черчесова с Казахстаном – досрочный вылет. К увольнению?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports.kz
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