Покинуть твиттер вслед за «Санкт-Паули» могут «Байер» и «Вольфсбург»: «Из-за радикализации контента, явной ориентации на правых, политической деятельности Маска мы внимательно изучим вопрос»

Соцсеть Илона Маска может покинуть целый ряд немецких клубов.

Ранее «Санкт-Паули » объявил об уходе с платформы Х, ранее известной как Twitter: «Расизм и теории заговора публикуются беспрепятственно. Оскорбления и угрозы представляются как свобода слова».

Bild связался с другими командами и выяснил их позицию. «Байер » сообщил, что внимательно изучит вопрос на предмет того, нет ли вмешательства в алгоритмы с целью достижения определенного эффекта. Если это будет подтверждено, а клуб решит, что пребывание на платформе негативно влияет на него, будет принято решение об уходе.

«Вольфсбург » тоже выразил опасения насчет функционирования X и сообщил о критической оценке происходящего: «Радикализация контента, явная ориентация на правых, а также, разумеется, деятельность Маска в американской политике означают, что мы особенно внимательно изучим вопрос об уходе и примем решение в ближайшем будущем».

«Ганновер » пообещал следить за ситуацией, но пока намерен остаться в соцсети. Схожим образом поступят «Штутгарт», «Лейпциг », «Аугсбург», «Хоффенхайм» и «Вердер».

Гладбахская «Боруссия» и «Кельн», напротив, намерены сохранить свое присутствие на платформе из-за возможности активно взаимодействовать с фанатами.