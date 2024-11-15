Федотов отразил 33 бросков «Оттавы» из 37. Победа – 2-я подряд

Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков «Оттавы».

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч против «Сенаторс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для 27-летнего россиянина 2-й в сезоне (и в карьере в лиге).

Всего он провел в текущей регулярке 5 игр (86,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,98).