«Северсталь» проиграла 3-й матч подряд – 1:4 от «Спартака». Форвард красно-белых Морозов сделал хет-трик

«Северсталь» проиграла третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева уступила «Спартаку » (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В составе «Спартака» хет-триком отметился нападающий Иван Морозов . Он забил одну шайбу в первом периоде, еще две – в третьем. Третью шайбу хоккеист забросил в пустые ворота.

«Северсталь » имеет в активе 30 баллов в 25 матчах чемпионата и занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции.

«Спартак» набрал 37 баллов в 26 встречах и идет вторым в конференции.