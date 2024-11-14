«Северсталь» проиграла 3-й матч подряд – 1:4 от «Спартака». Форвард красно-белых Морозов сделал хет-трик
«Северсталь» проиграла третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева уступила «Спартаку» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В составе «Спартака» хет-триком отметился нападающий Иван Морозов. Он забил одну шайбу в первом периоде, еще две – в третьем. Третью шайбу хоккеист забросил в пустые ворота.
«Северсталь» имеет в активе 30 баллов в 25 матчах чемпионата и занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции.
«Спартак» набрал 37 баллов в 26 встречах и идет вторым в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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