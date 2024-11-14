Артем Дзюба: «При встрече с Путиным попросил бы его Fan ID отменить – почему на Кубок можно, а на РПЛ нет? Не время ставить ограничения»
Артем Дзюба попросил бы президента РФ отменить Fan ID.
«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить – в случае встречи с ним – Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат – нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения.
Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно.
Футбол – самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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