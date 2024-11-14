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Франция – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Сборная Франции примет Израиль в 5-м туре Лиги наций.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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