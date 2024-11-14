Браташ уволен из «Лады», его заменил Павел Зубов – сообщил гендиректор клуба. Команда идет 9-й на Востоке

«Лада» уволила главного тренера Олега Браташа.

Генеральный директор клуба Александр Чеботарев сообщил, что клуб и специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Тольяттинский клуб примет Павел Зубов , работавший помощником в штабе Браташа .

«С Олегом Владимировичем Браташем достигнуто соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон. Исполняющим обязанности будет Павел Зубов, который ранее был помощником главного тренера», – сказал Чеботарев.

Браташ возглавлял «Ладу» с начала прошлого сезона.

«Лада» набрала 23 очка в 24 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне и находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.