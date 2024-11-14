Браташ уволен из «Лады», его заменил Павел Зубов – сообщил гендиректор клуба. Команда идет 9-й на Востоке
«Лада» уволила главного тренера Олега Браташа.
Генеральный директор клуба Александр Чеботарев сообщил, что клуб и специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Тольяттинский клуб примет Павел Зубов, работавший помощником в штабе Браташа.
«С Олегом Владимировичем Браташем достигнуто соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон. Исполняющим обязанности будет Павел Зубов, который ранее был помощником главного тренера», – сказал Чеботарев.
Браташ возглавлял «Ладу» с начала прошлого сезона.
«Лада» набрала 23 очка в 24 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне и находится на девятой позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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