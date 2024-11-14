Казахстан при Черчесове еще не побеждал: 4 поражения подряд и ничья. Дальше – выезд к Норвегии
Станислав Черчесов до сих пор не выиграл ни одного матча во главе Казахстана.
Сегодня сборная, выступая в меньшинстве с 23-й минуты в результате удаления защитника Александра Марочкина, уступила в Лиге наций Австрии – 0:2.
Казахстан под руководством 61-летнего специалиста провел пять игр: сперва сыграл вничью с Норвегией, а затем потерпел четыре поражения подряд.
Последний матч года команда проведет 17 ноября – против норвежцев у них дома.
Черчесов получит 1 млн евро в случае увольнения из сборной Казахстана. Если тренера позовут в другую команду, компенсация аналогичная (Legalbet)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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