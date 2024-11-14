Казахстан при Черчесове еще не побеждал: 4 поражения подряд и ничья. Дальше – выезд к Норвегии

Станислав Черчесов до сих пор не выиграл ни одного матча во главе Казахстана.

Сегодня сборная, выступая в меньшинстве с 23-й минуты в результате удаления защитника Александра Марочкина , уступила в Лиге наций Австрии – 0:2.

Казахстан под руководством 61-летнего специалиста провел пять игр: сперва сыграл вничью с Норвегией, а затем потерпел четыре поражения подряд.

Последний матч года команда проведет 17 ноября – против норвежцев у них дома.

Черчесов получит 1 млн евро в случае увольнения из сборной Казахстана. Если тренера позовут в другую команду, компенсация аналогичная (Legalbet)