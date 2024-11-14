Синнер впервые повел в личных встречах с Медведевым

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев проиграл №1 Яннику Синнеру на групповом этапе итогового турнира – 3:6, 4:6.

Итальянец впервые повел в личных встречах – 8:7. Напомним, первые шесть матчей выиграл Медведев, затем – пять Синнер, один Медведев и три Синнер.

Для Синнера это 68-я победа в сезоне. Он сравнялся с Александром Зверевым , они лидеры тура по этому показателю. Впервые с 2015-го два теннисиста выиграли минимум 68 матчей в сезоне. Тогда это были Новак Джокович (82) и Энди Маррей (71).

Синнер второй год подряд прошел групповой этап без поражений. В 2023-м он уступил в туринском финале Джоковичу.

Синнер и Тэйлор Фриц вышли из группы Илие Настасе, Медведев и Алекс де Минаур выбыли с турнира.