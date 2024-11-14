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  • У Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани. Федор оставил часы в гостевой раздевалке «Рубина» («СЭ»)
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У Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани. Федор оставил часы в гостевой раздевалке «Рубина» («СЭ»)

Федор Смолов лишился дорогостоящих часов на матче с «Рубином».

По информации «Спорт-Экспресса», у нападающего «Краснодара» на последнем матче команды в Казани пропали часы стоимостью 7-8 миллионов рублей.

После встречи 15-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (1:1) Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.

Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было, сообщает «Спорт-Экспресс».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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