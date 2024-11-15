У Винисиуса нет голов в 6 играх за Бразилию в отборе ЧМ-2026. Он не забил пенальти в матче против Венесуэлы
У Винисиуса Жуниора нет голов в 6 матчах за Бразилию в отборе ЧМ-2026.
Вингер «Реала» не забил пенальти в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке с Венесуэлой (1:1).
На 62-й минуте вратарь венесуэльцев Рафаэль Ромо сфолил против Винисиуса, судья назначил пенальти по подсказке ВАР.
Бразилец пробил в угол, но голкипер отразил удар, а добивание прошло мимо ворот.
У 24-летнего игрока нет голов и ассистов в последних 4 матчах за сборную во всех турнирах.
Всего Винисиус забил 5 мячей в 36 играх за национальную команду. В текущем отборе на чемпионат мира он не забил ни разу в 6 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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