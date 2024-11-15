У Винисиуса нет голов в 6 играх за Бразилию в отборе ЧМ-2026. Он не забил пенальти в матче против Венесуэлы

У Винисиуса Жуниора нет голов в 6 матчах за Бразилию в отборе ЧМ-2026.

Вингер «Реала » не забил пенальти в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке с Венесуэлой (1:1).

На 62-й минуте вратарь венесуэльцев Рафаэль Ромо сфолил против Винисиуса , судья назначил пенальти по подсказке ВАР.

Бразилец пробил в угол, но голкипер отразил удар, а добивание прошло мимо ворот.

У 24-летнего игрока нет голов и ассистов в последних 4 матчах за сборную во всех турнирах.

Всего Винисиус забил 5 мячей в 36 играх за национальную команду. В текущем отборе на чемпионат мира он не забил ни разу в 6 играх.