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У Винисиуса нет голов в 6 играх за Бразилию в отборе ЧМ-2026. Он не забил пенальти в матче против Венесуэлы

У Винисиуса Жуниора нет голов в 6 матчах за Бразилию в отборе ЧМ-2026.

Вингер «Реала» не забил пенальти в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке с Венесуэлой (1:1). 

На 62-й минуте вратарь венесуэльцев Рафаэль Ромо сфолил против Винисиуса, судья назначил пенальти по подсказке ВАР.

Бразилец пробил в угол, но голкипер отразил удар, а добивание прошло мимо ворот. 

У 24-летнего игрока нет голов и ассистов в последних 4 матчах за сборную во всех турнирах.

Всего Винисиус забил 5 мячей в 36 играх за национальную команду. В текущем отборе на чемпионат мира он не забил ни разу в 6 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoВинисиус Жуниор
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