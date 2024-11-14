«Реал», «Ман Сити», «ПСЖ», «Байер», «Аль-Ахли», «Ботафого» – в числе претендентов на приз лучшему клубу от Globe Soccer Awards
Определились претенденты на приз лучшему клубу от Globe Soccer Awards.
На награду по итогам года претендуют «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Интер», «Байер», «Аталанта», «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос» и «Спортинг».
В прошлый раз приз выиграл «Манчестер Сити».
Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
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