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«Реал», «Ман Сити», «ПСЖ», «Байер», «Аль-Ахли», «Ботафого» – в числе претендентов на приз лучшему клубу от Globe Soccer Awards

Определились претенденты на приз лучшему клубу от Globe Soccer Awards.

На награду по итогам года претендуют «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Интер», «Байер», «Аталанта», «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Атлетико Минейро», «Ботафого», «Олимпиакос» и «Спортинг».

В прошлый раз приз выиграл «Манчестер Сити».

Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
logoБайер
logoПСЖ
logoИнтер
logoАталанта
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoОлимпиакос
logoвысшая лига Греция
logoАтлетико Минейро
logoвысшая лига Египет
logoАль-Ахли Каир
logoвысшая лига ОАЭ
logoАль-Айн
Globe Soccer Awards
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