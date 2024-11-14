«Санкт-Паули» объявил об уходе из твиттера: «Маск превратил X в машину ненависти. Расизм и теории заговора публикуются беспрепятственно. Оскорбления и угрозы представляются как свобода слова»

«Санкт-Паули» покидает твиттер из-за нынешней политики соцсети.

На аккаунт немецкого футбольного клуба в X подписаны 250 000 человек. Он был активен с 2013 года.

«С момента приобретения Twitter (ранее так называлась платформа – Спортс’‘) Маском он превратил X в машину ненависти. Расизм и теории заговора распространяются беспрепятственно или даже курируются. Оскорбления и угрозы почти не наказываются и представляются как якобы свобода слова.

Кроме того, после своей победы на выборах Дональд Трамп объявил, что назначит Маска главой нового ведомства. Уже во время предвыборной кампании Маск активно поддерживал Трампа, в том числе с помощью X. Можно предположить, что X также будет продвигать авторитарные, антигуманные и праворадикальные материалы на выборах в Бундестаг, манипулируя общественными дискурсами.

«Санкт-Паули» уже ограничивал использование X, публикуя в основном политические заявления в поддержку разнообразия и инклюзии, чтобы противостоять ненависти. Теперь клуб полностью прекращает свою активность на X. Аккаунт больше не будет использоваться, однако контент за последние одиннадцать лет останется доступным, поскольку он имеет историческую ценность.

Клуб благодарит своих членов за критическое обсуждение по поводу использования X и призывает своих подписчиков на платформе перейти на BlueSky. Англоязычный аккаунт ФК «Санкт-Паули» также вскоре начнет работу на BlueSky» – говорится в заявлении клуба.