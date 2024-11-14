Похоже, пока нет.

Станислав Черчесов снова проиграл со сборной Казахстана – 0:2 от Австрии в Лиге наций.

Российский тренер пришел осенью, но так пока и не выиграл ни одного матча. Конечно, неудачи Казахстана начались еще при Магомеде Адиеве весной, но с Черчесовым ничего не изменилось.

Официальные соперники при нем – относительно статусные, без проходных, но точно не так должны выглядеть результаты команды, которая претендует на большие турниры.

Сейчас проиграли Австрии. Без шансов: 0:2 и удаление к середине первого тайма

У Казахстана дома сразу все пошло не так. Пропустили на 15-й минуте, забил Кристоф Баумгартнер с паса Штефана Поша. Отыграться помешали свои же ошибки.

Подставил защитник Александр Марочкин: нелепо удалился на 23-й минуте. А еще через две казахстанцы пропустили второй. И так по уровню игроков команда Черчесова явно слабее, австрийцы впечатляли на Евро-2024 с Ральфом Рангником – а отыграть два мяча в меньшинстве просто не было шансов.

После этих 0:2 гарантировали себе вылет из дивизиона B Лиги наций, с одним очком уже никак не подняться с последнего места.

Казахстан и Андорра – единственные во всех четырех дивизионах, кто ни разу не забил. Исправиться еще можно против Норвегии в гостях, но шансов против Холанда и Эдегора мало. Нетрудно представить, что так и закончат с нулем.

● Казахстан не побеждает в официальных матчах с ноября 2023-го – почти год. Последний позитив был против скромного Сан-Марино – 3:1 в отборе к Евро-2024.

● Единственная победа в 2024-м – 2:0 в товарищеском матче с Туркменистаном в марте. Дальше – восемь поражений при одной ничьей, три разгрома.

● Безголевая серия выросла аж до пяти матчей – худшая с 2013-го. Тогда с осени 2012-го по март вышло 0:9 за четыре матча. Сейчас даже хуже.

Ушел тот, кто поддерживал Черчесова. А его самого не уволят?

Уходит в отставку Адилет Барменкулов, президент Казахстанской федерации футбола. Это сторонник Черчесова и именно тот, кто настаивал на приглашении российского тренера. Черчесов вслед за ним не пойдет – говорит, что у него «контракт не с Барменкуловым». Нового главу собираются выбрать 20 декабря, кандидатов на пост пока не называли.

К экс-президенту тренер относится хорошо: «Я каждый день практически с ним по шесть часов в машине, знаю не только, как он выглядит снаружи. Я знаю изнутри. Было невозможно не общаться. Знаю, как он работал и максимально вкладывал. У нас всегда был диалог. Мы не первый день в тренерской работе, два раза с ним встречался официально в федерации. Я никогда глупых и лишних вопросов не задаю, поскольку уже взрослый мальчик. Главное – само качество принимаемых решений. Тут дело не во мне, а в федерации футбола Казахстана».

Если новое руководство не захочет сотрудничать с Черчесовым?

Станислав (Приветович ) не переживает: «Если вы читаете мои интервью, слово «если» вообще не признаю, потому что «если» – это сомнение, неуверенность и давайте слово «если» уберем. Я мальчик взрослый. Дождемся следующих шагов. Любой президент ставит задачи. Ты или решаешь или не решаешь. Мы немножко без эмоций ко всему относимся. Хотя это иногда непросто».

Как пишет Legalbet, в случае отставки Черчесов получит 1 млн евро – неустойка по контракту.

Но пока все же предметного разговора об увольнении нет. Казахстан залез выше своего среднего уровня в Лиге наций, осень отдавали Черчесову, чтобы он перестроил игру. Он повел в ту же сторону после матча: «Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали».

Так что спрос будет уже за квалификацию на ЧМ-2026, стартующую весной. Если, конечно, новый президент федерации после такого грустного отрезка не захочет начать с резких движений.

«Я Саламович. По-русски Приветович». Черчесов отбил ошибку журналиста давней шуткой – и отменил «если»!

Фото: East News /Harald Dostal / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP, Ruslan PRYANIKOV / AFP; instagram.com/kff_team /