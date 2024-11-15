«Виннипег» проиграл «Тампе» (1:4) – 2-е поражение в 17 матчах в сезоне. Хеллибак остался в запасе

«Виннипег» проиграл «Тампе» (1:4) – 2-е поражение в 17 матчах в сезоне.

«Джетс» уступили «Лайтнинг» в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Поражение стало для команды Скотта Арниела вторым в текущем сезоне при 15 победах. Команда возглавляет общую таблицу лиги с 30 очками.

Отметим, что основной вратарь команды Коннор Хеллибак (12 побед в 13 играх, 93,4% сэйвов, коэффициент надежности 1,92) сегодня остался в запасе. Эрик Комри отразил 25 из 28 бросков.

Следующий матч канадский клуб проведет против «Флориды» 16 ноября (начало по московскому времени – 17 ноября в 03:00).