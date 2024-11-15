«Виннипег» проиграл «Тампе» (1:4) – 2-е поражение в 17 матчах в сезоне. Хеллибак остался в запасе
«Виннипег» проиграл «Тампе» (1:4) – 2-е поражение в 17 матчах в сезоне.
«Джетс» уступили «Лайтнинг» в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Поражение стало для команды Скотта Арниела вторым в текущем сезоне при 15 победах. Команда возглавляет общую таблицу лиги с 30 очками.
Отметим, что основной вратарь команды Коннор Хеллибак (12 побед в 13 играх, 93,4% сэйвов, коэффициент надежности 1,92) сегодня остался в запасе. Эрик Комри отразил 25 из 28 бросков.
Следующий матч канадский клуб проведет против «Флориды» 16 ноября (начало по московскому времени – 17 ноября в 03:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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