Александр Мостовой: «Меня ждут в Госдуме. Будет время, съезжу в комитет по спорту, поговорим о жизни и спорте. С кем – говорить не буду»
Александр Мостовой ответил на вопрос о стажировке в Государственной Думе.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил о готовности пригласил Мостового на стажировку в ГД РФ, на что сам бывший футболист отреагировал положительно. Напомним, Мостовой должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке», но в последний момент клуб ему отказал. В ноябре экс-футболист прошел стажировку в московском «Динамо».
«Стажировка? Пообщались, меня ждут в Госдуме РФ.
С кем – говорить не буду. Будет время, съезжу еще. Никакой должности, съезжу в комитет по спорту, поговорим о жизни, о спорте», – заявил экс-игрок сборной России.
Депутат Журова о стажировке Мостового в Госдуме: «Если он хочет, буду рада его видеть. После моих объяснений многие отказываются от этой работы»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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