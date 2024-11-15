У Аргентины 1 победа в 4 последних матчах в отборе ЧМ-2026 при 2 поражениях. Команда все еще лидирует в таблице, Колумбия может догнать по итогам тура

У Аргентины 1 победа в 4 последних матчах в отборе ЧМ-2026 при 2 поражениях.

Сборная Аргентины уступила Парагваю (1:2) в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.

В предыдущих трех играх команда проиграла Колумбии (1:2), сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) и разгромила Боливию (6:0).

Аргентинцы по-прежнему лидируют в таблице южноамериканского отбора с 22 очками в 11 играх. Второе место занимает сборная Колумбии – 19 очков в 10 играх.

Завтра колумбийцы проведут гостевой матч с Уругваем. В случае победы команда сравняется с Аргентиной по числу набранных очков.