Роналду номинирован на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards. Форвард «Аль-Насра» также претендует на награду игроку года

Криштиану Роналду поборется за две награды от Globe Soccer Awards.

Португальский нападающий «Аль-Насра » номинирован на приз лучшему футболисту года на Ближнем Востоке.

Конкуренцию ему составят Рияд Марез («Аль-Ахли »), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль »), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Мурад Батна («Аль-Фатех »), Алехандро Ромеро Гамарра (Каку) («Аль-Айн ») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).

Напомним, что Роналду также претендует на награду игроку года.

Винисиус, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кейн, Салах, Довбик – в числе номинантов на приз лучшему форварду от Globe Soccer Awards