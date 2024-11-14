Роналду номинирован на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards. Форвард «Аль-Насра» также претендует на награду игроку года
Криштиану Роналду поборется за две награды от Globe Soccer Awards.
Португальский нападающий «Аль-Насра» номинирован на приз лучшему футболисту года на Ближнем Востоке.
Конкуренцию ему составят Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»), Алехандро Ромеро Гамарра (Каку) («Аль-Айн») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).
Напомним, что Роналду также претендует на награду игроку года.
Винисиус, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кейн, Салах, Довбик – в числе номинантов на приз лучшему форварду от Globe Soccer Awards
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости