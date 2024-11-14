Кларк – лучший гонщик «Ф-1» в истории по версии Motor Sport, Хэмилтон – 2-й, Шумахер – 6-й, Ферстаппен – 11-й, Алонсо – 12-й

Журнал Motor Sport поделился новым списком лучших пилотов всех времен.

Джим Кларк занял первое место в рейтинге сильнейших пилотов в истории «Формулы-1» по версии Motor Sport.

«В 1962-1968 годах этот застенчивый шотландский овцевод заработал больше поул-позиций (32) и выиграл больше Гран-при (25), чем кто-либо еще, и завоевал два титула. Если бы не трагическая авария в Хоккенхайме в 1968-м, легенда Кларка продолжала бы расти по экспоненте», – отметили журналисты.

При создании рейтинга издание рассматривало квалификационные и гоночные результаты, чистую скорость, тактическую осведомленность, способность адаптироваться и нацеленность на победу и учитывало технику в распоряжении пилотов, использование ими возможностей, а также «менее поддающиеся определению характеристики вроде харизмы и спортивного поведения».

Семикратные чемпионы Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер стали вторым и шестым, соответственно, тройку замкнул Айртон Сенна , Макс Ферстаппен добрался до 11-й строчки, Фернандо Алонсо стал 12-м.

Лучшие гонщики «Формулы-1» в истории (Motor Sport)

1. Джим Кларк

2. Льюис Хэмилтон

3. Айртон Сенна

4. Хуан-Мануэль Фанхио

5. Стирлинг Мосс

6. Михаэль Шумахер

7. Ален Прост

8. Джеки Стюарт

9. Ники Лауда

10. Альберто Аскари

11. Макс Ферстаппен

12. Фернандо Алонсо

13. Грэм Хилл

14. Джон Сертис

15. Жиль Вильнев

Титулы чемпионов «Ф-1» этого года уходят разным командам. А такое часто бывало?