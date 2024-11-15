Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только Гретцки, Лемье и Босси были быстрее
Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).
Теперь на счету Коннора Макдэвида 19 (6+13) очков в 14 матчах сезона-2024/25.
Всего в его активе 1001 (341+660) балл в 659 играх в НХЛ.
Только три игрока в истории лиги достигли отметки 1000 очков быстрее: Уэйн Гретцки (424 игры), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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