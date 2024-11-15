Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только Гретцки, Лемье и Босси были быстрее

Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона » отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Нэшвилла » (3:2 ОТ).

Теперь на счету Коннора Макдэвида 19 (6+13) очков в 14 матчах сезона-2024/25.

Всего в его активе 1001 (341+660) балл в 659 играх в НХЛ .

Только три игрока в истории лиги достигли отметки 1000 очков быстрее: Уэйн Гретцки (424 игры), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656).