Черчесов после 0:10 в пяти играх во главе Казахстана: «Доволен тем, что мы уже сделали. Матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на ЧМ»
Сегодня команда уступила Австрии – 0:2. В пяти играх под руководством 61-летнего специалиста у нее 4 сухих поражения и ничья со счетом 0:0.
«Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу.
Затем мы обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали. И потом – красная карточка плюс гол со штрафного... После этого мы поменялись.
Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций. У команды Черчесова 1 очко после 5 туров
Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10
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