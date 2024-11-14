  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов после 0:10 в пяти играх во главе Казахстана: «Доволен тем, что мы уже сделали. Матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на ЧМ»
10

Черчесов после 0:10 в пяти играх во главе Казахстана: «Доволен тем, что мы уже сделали. Матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на ЧМ»

Станислава Черчесова не тревожат результаты сборной Казахстана.

Сегодня команда уступила Австрии – 0:2. В пяти играх под руководством 61-летнего специалиста у нее 4 сухих поражения и ничья со счетом 0:0.

«Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу.

Затем мы обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали. И потом – красная карточка плюс гол со штрафного... После этого мы поменялись.

Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций. У команды Черчесова 1 очко после 5 туров

Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports.kz
logoСтанислав Черчесов
logoСборная Австрии по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoЧМ-2026
logoКвалификация ЧМ
logoЛига наций УЕФА
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10
62сегодня, 17:05
Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций. У команды Черчесова 1 очко после 5 туров
87сегодня, 17:01
Казахстан при Черчесове еще не побеждал: 4 поражения подряд и ничья. Дальше – выезд к Норвегии
23сегодня, 16:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макрон перед матчем Франции и Израиля: «Мы не поддадимся антисемитизму. Насилие никогда не восторжествует»
416 минут назад
«Фамилия Мостовой в Испании общеизвестна. Многие звонили, родная «Сельта» тоже предлагала. Мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу». Александр о стажировке
1119 минут назад
Знаете про проклятие «Бенфики»? Здесь его можно снять 🧿
26 минут назадСпецпроект
Покинуть твиттер вслед за «Санкт-Паули» могут «Байер» и «Вольфсбург»: «Из-за радикализации контента, явной ориентации на правых, политической деятельности Маска мы внимательно изучим вопрос»
2839 минут назад
«У нас двое полицейских, четверо военных, я работаю в МВД. В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы». Защитник Юра Индера Путера Юнос перед матчем с Россией
17сегодня, 17:25
Карпин не стал оценивать 2024-й для сборной России: «Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом. К игрокам нет претензий по самоотдаче – это главный вывод»
32сегодня, 17:18
17-летнюю футболистку с подозрением на аутизм дисквалифицировали на 6 матчей (4 – условно) за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии
73сегодня, 17:15
Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10
62сегодня, 17:05
Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций. У команды Черчесова 1 очко после 5 туров
87сегодня, 17:01
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии, Армения – Фареры
72сегодня, 17:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о том, что Дзюба попросил бы Путина отменить Fan ID: «Сегодня шансы невелики. Надо набраться терпения и дождаться окончания СВО»
65 минут назад
Кройфф о Роке: «Вспоминаю Винисиуса в первые годы. «Реал» проявил терпение и получил совсем другого игрока. В «Барсе» не были бы столь терпеливы»
128 минут назад
Канчельскис о Дзюбе: «Гнаться за какими-то рекордами – это неправильно, даже смешно. В сборную должны вызываться лучшие»
631 минуту назад
Пальинья может пропустить матчи с «ПСЖ», «Боруссией» и «Байером». Хавбек «Баварии» выбыл на 3 недели из-за мышечной травмы
341 минуту назад
Роналду о сборной Португалии перед матчем с Польшей: «Нацелены на победу! 🇵🇹»
559 минут назад
«Доннарумма сильнее Сафонова во всех компонентах, особенно в мастерстве». Сметанин о вратарях «ПСЖ»
7сегодня, 17:15
Аршавин мечтал сыграть с Сан-Марино: «Эта сборная не попадалась, к сожалению. С Брунеем будет от пятерки мячей – все будут довольны»
2сегодня, 17:10
Куртуа будет готов к матчу «Реала» с «Ливерпулем». Тибо сыграет уже против «Леганеса» 24-го
5сегодня, 16:46
Матч ЖФК «Локомотива» против «Спартака» состоится 16 ноября. Поддержите команду в борьбе за бронзу!
1сегодня, 16:31Реклама
Палмер о переходе в «Челси» в последний день окна: «Вечером тренировался с «Сити» и при каждой паузе спрашивал у экипировщика или доктора, договорились ли клубы»
1сегодня, 16:25