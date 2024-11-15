Италия и Франция вышли в плей-офф Лиги наций. Бельгия может напрямую вылететь из дивизиона A, если проиграет Израилю
Сборные Италии и Франции вышли в плей-офф Лиги наций.
Сегодня команда Лучано Спаллетти одержала победу над сборной Бельгии (1:0), а сборная под руководством Дидье Дешама сыграла вничью с Израилем (0:0).
По итогам пяти проведенных туров группового этапа итальянцы набрали 13 очков, французы – 10, бельгийцы – 4, израильтяне – 1. Судьба первого и последнего мест решится в шестом туре.
Последняя команда напрямую вылетает в дивизион B, а команда, занявшая третье место, сыграет в стыковом матче за право остаться в дивизионе A.
Бельгия напрямую вылетит из дивизиона A, если проиграет Израилю с разницей в 3 или более мячей. В этом случае команда Доменико Тедеско опустится на последнее место.
Первая встреча между этими сборными завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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