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Александр Мостовой готов тренировать только в РПЛ: «Мне не 30 лет»

Александр Мостовой заявил, что готов работать только в клубах Мир РПЛ.

Бывший футболист сборной России прошел тренерскую стажировку в «Динамо». 

– Вы сами еще верите, что когда-то возглавите клуб?

– Давай вот это не будем.

– Почему? Все ждут.

– А вы дайте что-нибудь.

– Если придет команда второй лиги?

– Нет. Мне не 30 лет.

– То есть только РПЛ?

– Да, только, – сказал Мостовой.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoВторая лига Б
logoВторая лига А
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