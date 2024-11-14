Александр Мостовой готов тренировать только в РПЛ: «Мне не 30 лет»
Александр Мостовой заявил, что готов работать только в клубах Мир РПЛ.
Бывший футболист сборной России прошел тренерскую стажировку в «Динамо».
– Вы сами еще верите, что когда-то возглавите клуб?
– Давай вот это не будем.
– Почему? Все ждут.
– А вы дайте что-нибудь.
– Если придет команда второй лиги?
– Нет. Мне не 30 лет.
– То есть только РПЛ?
– Да, только, – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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