Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей. Он побил рекорд Планта
Андрей Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории.
Вратарь «Тампы» отразил 24 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата лиги с «Виннипегом» (4:1).
30-летний россиянин достиг отметки 300 побед в регулярках, сыграв 490 матчей.
Это новый рекорд лиги, прежнее достижение принадлежало Жаку Планту (300-я победа в 521-м матче). Третий показатель у Сергея Бобровского («Флорида», 300-я победа в 541-м матче).
Отметим, что на второе место в списке претендует Фредерик Андерсен («Каролина») – 298 побед в 499 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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