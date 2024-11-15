Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей. Он побил рекорд Планта

Андрей Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории.

Вратарь «Тампы » отразил 24 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата лиги с «Виннипегом » (4:1).

30-летний россиянин достиг отметки 300 побед в регулярках, сыграв 490 матчей.

Это новый рекорд лиги, прежнее достижение принадлежало Жаку Планту (300-я победа в 521-м матче). Третий показатель у Сергея Бобровского («Флорида», 300-я победа в 541-м матче).

Отметим, что на второе место в списке претендует Фредерик Андерсен («Каролина») – 298 побед в 499 играх.