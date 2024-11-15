Мичков забил «Оттаве» в овертайме броском с острого угла и стал 1-й звездой матча. У него 6+7 в 15 играх в сезоне
Матвей Мичков забил «Оттаве» в овертайме и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Филадельфии» принес победу своей команде в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:4 ОТ), поразив ворота Линуса Улльмарка броском с острого угла.
В активе 19-летнего россиянина стало 13 (6+7) очков в 15 играх в дебютном сезоне НХЛ при полезности «минус 5».
Сегодня Мичков (13:50, 1:12 – в большинстве, «+1») трижды бросил в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф в первом периоде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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