Адриано: «Я главный потраченный впустую талант в футболе. Мне нравится слово «расточительство», потому что я одержим тратой своей жизни без толку»

Адриано назвал себя главным нереализованным талантом в футболе.

«Знаешь, каково это – быть обещанием? Я знаю. В том числе – несбывшимся обещанием. Главный потраченный впустую талант в футболе: я. Мне нравится это слово – «расточительство». Не только потому, как оно звучит, но и потому, что я одержим тратой своей жизни впустую.

Мне хорошо вот так, в безумной расточительности. Мне нравится это клеймо. Я не принимаю наркотики, как многие пытаются доказать. Я не связан с преступностью, хотя, конечно, мог бы. Я не люблю клубы. Я всегда хожу в одно и то же место в своем районе – в киоск Наны. Хочешь встретить меня – заходи.

Да, я пью через день. (А иногда и каждый день.) Как человек, вроде меня, доходит до того, что пьет почти ежедневно? Я не люблю давать объяснения другим. Но вот одно. Я пью, потому что быть обещанием, которое остается в долгу, – непросто. И с моим возрастом становится еще труднее», – написал бывший нападающий «Интера » в своем «Письме фавеле», опубликованном на The Players Tribune.

Адриано о том, как «Интер» хотел отправить его в психбольницу: «Я пил, опаздывал на тренировки. Моратти предложил мне одно особое место. Я ответил ему: «Президент, я не сумасшедший»