Анчелотти, Артета, Алонсо, Гвардиола, де ла Фуэнте, Скалони и Энрике – среди претендентов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards.
В 2024 году на награду претендуют: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards признали Пепа Гвардиолу. В мае Хаби Алонсо был выбран тренером года в Европе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
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