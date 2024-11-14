Анчелотти, Артета, Алонсо, Гвардиола, де ла Фуэнте, Скалони и Энрике – среди претендентов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на приз лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards.

В 2024 году на награду претендуют: Хаби Алонсо («Байер »), Карло Анчелотти («Реал »), Микель Артета («Арсенал »), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards признали Пепа Гвардиолу. В мае Хаби Алонсо был выбран тренером года в Европе.