Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10
Сборная Казахстана не забила ни одного гола этой осенью.
Команда провела пять матчей под руководством Станислава Черчесова. Она разделила очки с Норвегией (0:0), дважды уступила Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4 и 0:2).
Таким образом, при 61-летнем специалисте общий счет голов – 0:10.
17 ноября Казахстан выступит в гостях у Норвегии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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