Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10

Сборная Казахстана не забила ни одного гола этой осенью.

Команда провела пять матчей под руководством Станислава Черчесова . Она разделила очки с Норвегией (0:0), дважды уступила Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4 и 0:2). Таким образом, при 61-летнем специалисте общий счет голов – 0:10. 17 ноября Казахстан выступит в гостях у Норвегии.