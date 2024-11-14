Алонсо и Гримальдо покинут «Байер» по окончании сезона. Хаби возглавит «Реал», вероятно (Eurosport)
Хаби Алонсо проводит последний сезон в «Байере».
Eurosport утверждает, что главный тренер покинет клуб по завершении сезона, несмотря на действующий до 2026 года контракт.
Предполагается, что следующим местом работы испанца станет «Реал».
Также «Байер», как утверждается, покинет Алехандро Гримальдо. Защитник уже принял решение сменить команду летом.
Алонсо тренирует «Байер» с осени 2022 года. В прошлом сезоне леверкузенская команда под руководством Хаби выиграла Бундеслигу (впервые в своей истории), а также Кубок Германии.
Гримальдо проводит в «Байере» второй сезон после перехода на правах свободного агента из «Бенфики» в мае 2023 года. Его контракт рассчитан до 2027 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Eurosport
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