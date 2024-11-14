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НБА. «Юта» сыграет на своей площадке с «Далласом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч.

«Юта» примет на своей площадке «Даллас», который проиграл три матча подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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