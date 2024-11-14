17-летнюю футболистку с подозрением на аутизм дисквалифицировали на 6 матчей (4 – условно) за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии

Футболистку в Англии дисквалифицировали за дискриминацию игрока-трансгендера.

Напомним, 17-летнюю спортсменку обвиняли в том, что она спросила у игрока-трансгендера из команды соперника, является ли она мужчиной. Отмечается, что девушка говорила «не приходи сюда больше» и «это мужчина» в адрес оппонента во время предсезонного матча в июле. Также девушка указала, что у соперника «есть борода».

Футболистка с подозрением на аутизм была признана виновной в дискриминации и дисквалифицирована на 6 матчей (4 из них – условно). Ей грозил бан на срок до 12 игр.

Во время трехчасового слушания обвиняемая заявляла, что ее вопросы не были проявлением трансфобии. Как пишет The Telegraph, судья также не слышал ничего, что он счел бы дискриминационным.

Вместе с тем отмечается обстоятельство, которое выяснила рассматривающая дело комиссия: 17-летняя футболистка неоднократно задавала сопернику вопрос о его поле, хотя ей уже уже сообщили, что ее оппонент является трансгендером.

Девушка призналась, что также спрашивала судью, не является ее оппонент мужчиной, поскольку опасалась получить травму при столкновениях с физически более сильным игроком.