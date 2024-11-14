  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 17-летнюю футболистку с подозрением на аутизм дисквалифицировали на 6 матчей (4 – условно) за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии
52

17-летнюю футболистку с подозрением на аутизм дисквалифицировали на 6 матчей (4 – условно) за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру в Англии

Футболистку в Англии дисквалифицировали за дискриминацию игрока-трансгендера.

Напомним, 17-летнюю спортсменку обвиняли в том, что она спросила у игрока-трансгендера из команды соперника, является ли она мужчиной. Отмечается, что девушка говорила «не приходи сюда больше» и «это мужчина» в адрес оппонента во время предсезонного матча в июле. Также девушка указала, что у соперника «есть борода».

Футболистка с подозрением на аутизм была признана виновной в дискриминации и дисквалифицирована на 6 матчей (4 из них – условно). Ей грозил бан на срок до 12 игр.

Во время трехчасового слушания обвиняемая заявляла, что ее вопросы не были проявлением трансфобии. Как пишет The Telegraph, судья также не слышал ничего, что он счел бы дискриминационным.

Вместе с тем отмечается обстоятельство, которое выяснила рассматривающая дело комиссия: 17-летняя футболистка неоднократно задавала сопернику вопрос о его поле, хотя ей уже уже сообщили, что ее оппонент является трансгендером.

Девушка призналась, что также спрашивала судью, не является ее оппонент мужчиной, поскольку опасалась получить травму при столкновениях с физически более сильным игроком.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoпремьер-лига Англия
дисквалификации
женский футбол
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Покинуть твиттер вслед за «Санкт-Паули» могут «Байер» и «Вольфсбург»: «Из-за радикализации контента, явной ориентации на правых, политической деятельности Маска мы внимательно изучим вопрос»
310 минут назад
«У нас двое полицейских, четверо военных, я работаю в МВД. В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы». Защитник Юра Индера Путера Юнос перед матчем с Россией
1032 минуты назад
Карпин не стал оценивать 2024-й для сборной России: «Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом. К игрокам нет претензий по самоотдаче – это главный вывод»
2039 минут назад
Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет пяти матчей – 0:10
3852 минуты назад
Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций. У команды Черчесова 1 очко после 5 туров
8056 минут назад
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии, Армения – Фареры
6857 минут назадLive
Казахстан при Черчесове еще не побеждал: 4 поражения подряд и ничья. Дальше – выезд к Норвегии
23сегодня, 16:55
ФИФА показала новый трофей КЧМ из 24-каратного золота. На нем есть карта мира и надписи на 13 языках, при разработке вдохновлялись таблицей Менделеева и астрономией
12сегодня, 16:49Фото
У «Спартака» до Амарала не было полных данных даже о своих игроках. При Томаше разработали удобную систему со всеми показателями (РБК)
22сегодня, 16:35
Карпин о том, что тренер Брунея советовался с Гильерме: «По барабану, кто, кому и что подсказывал. Нас не особо заботит, как будет играть соперник»
62сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Дзюбе: «Гнаться за какими-то рекордами – это неправильно, даже смешно. В сборную должны вызываться лучшие»
2 минуты назад
Пальинья может пропустить матчи с «ПСЖ», «Боруссией» и «Байером». Хавбек «Баварии» выбыл на 3 недели из-за мышечной травмы
12 минут назад
Роналду о сборной Португалии перед матчем с Польшей: «Нацелены на победу! 🇵🇹»
430 минут назад
«Доннарумма сильнее Сафонова во всех компонентах, особенно в мастерстве». Сметанин о вратарях «ПСЖ»
242 минуты назад
Аршавин мечтал сыграть с Сан-Марино: «Эта сборная не попадалась, к сожалению. С Брунеем будет от пятерки мячей – все будут довольны»
247 минут назад
Куртуа будет готов к матчу «Реала» с «Ливерпулем». Тибо сыграет уже против «Леганеса» 24-го
5сегодня, 16:46
Матч ЖФК «Локомотива» против «Спартака» состоится 16 ноября. Поддержите команду в борьбе за бронзу!
1сегодня, 16:31Реклама
Палмер о переходе в «Челси» в последний день окна: «Вечером тренировался с «Сити» и при каждой паузе спрашивал у экипировщика или доктора, договорились ли клубы»
1сегодня, 16:25
Мостовой о планах после получения лицензии: «В «Спартак» не берут, придется искать другие варианты»
18сегодня, 15:48
Гусев о стажировке Мостового в «Динамо»: «У него такой опыт, что советы не нужны. Любому тренерскому штабу не помешал бы»
9сегодня, 15:00