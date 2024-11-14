НХЛ. «Тампа» примет «Виннипег», «Рейнджерс» против «Сан-Хосе», «Миннесота» сыграет с «Монреалем»

«Тампа» принимает «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс » встретятся с «Сан-Хосе », «Оттава » сыграет с «Филадельфией», «Миннесота » против «Монреаля ».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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