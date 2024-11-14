Раньери возглавил «Рому» до конца сезона. Летом Клаудио станет консультантом клуба по спортивным вопросам
Клаудио Раньери возглавил «Рому».
Итальянский клуб официально объявил о назначении Раньери на пост главного тренера.
73-летний специалист будет руководить командой до конца сезона, после чего займет в «Роме» должность консультанта по спортивным вопросам. Кроме того, мнение Раньери будет учитываться при выборе следующего главного тренера команды.
Раньери ранее тренировал «Рому» на протяжении двух отрезков своей карьеры – с 2009 по 2011 год и в 2019-м.
В нынешнем сезоне римляне занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков после 12 туров. Раньери станет 3-м тренером команды в сезоне после Даниэле де Росси и Ивана Юрича.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ромы»
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