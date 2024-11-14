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Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Определились номинанты на приз лучшему игроку года от Globe Soccer Awards.

На награду претендуют: Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Дани Карвахаль («Реал»), Артем Довбик («Рома»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Антуан ГризманнАтлетико»), Алекс Гримальдо («Байер»), Виктор ДьокерешСпортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри КейнБавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола ЛукманАталанта»), Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель МессиИнтер Майами»), Дани Ольмо («Барселона»), Коул ПалмерЧелси»), Родри («Манчестер Сити»), Родриго («Реал»), Криштиану РоналдуАль-Наср»), Букайо Сака («Арсенал»), Мохамед СалахЛиверпуль»), Вильям СалибаАрсенал»), Федерико Вальверде («Реал»), ВинисиусРеал»), Витинья («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Флориан Виртц («Байер»), Гранит ДжакаБайер») и Ламин ЯмальБарселона»).

Лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards был назван Эрлинг Холанд.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРоберт Левандовски
logoЭмилиано Мартинес
logoГранит Джака
logoАнтуан Гризманн
logoХарри Кейн
logoХакан Чалханоглу
logoАлекс Гримальдо
logoДаниэль Карвахаль
logoМохамед Салах
logoНиколо Барелла
logoАртем Довбик
logoКилиан Мбаппе
logoФедерико Вальверде
logoДани Ольмо
logoЛаутаро Мартинес
logoАдемола Лукман
logoИнтер Майами
logoФилип Фоден
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoВитинья
logoРодриго
logoВиктор Дьокереш
logoВильям Салиба
logoБукайо Сака
logoДжуд Беллингем
logoКоул Палмер
logoФлориан Виртц
logoНико Уильямс
Globe Soccer Awards
logoЛамин Ямаль
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