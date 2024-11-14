Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards
На награду претендуют: Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Дани Карвахаль («Реал»), Артем Довбик («Рома»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Алекс Гримальдо («Байер»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Дани Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Родриго («Реал»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Букайо Сака («Арсенал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Федерико Вальверде («Реал»), Винисиус («Реал»), Витинья («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Флориан Виртц («Байер»), Гранит Джака («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона»).
Лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards был назван Эрлинг Холанд.
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