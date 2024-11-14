У «Локомотива» завершилась победная серия из 11 матчей – поражение 0:2 от ЦСКА. Просветов сыграл на ноль, отразив 32 броска

Завершилась 11-матчевая победная серия «Локомотива».

ЦСКА обыграл команду тренера Игоря Никитина (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Голкипер Иван Просветов сыграл на ноль, отразив все 32 броска соперника.

Таким образом, «Локомотив » уступил после 11 победных игр подряд.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции, имея в активе 48 баллов в 28 матчах.

ЦСКА набрал 31 балл в 24 встречах и находится на пятой строчке в конференции.