У «Локомотива» завершилась победная серия из 11 матчей – поражение 0:2 от ЦСКА. Просветов сыграл на ноль, отразив 32 броска
Завершилась 11-матчевая победная серия «Локомотива».
ЦСКА обыграл команду тренера Игоря Никитина (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер Иван Просветов сыграл на ноль, отразив все 32 броска соперника.
Таким образом, «Локомотив» уступил после 11 победных игр подряд.
«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции, имея в активе 48 баллов в 28 матчах.
ЦСКА набрал 31 балл в 24 встречах и находится на пятой строчке в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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