Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира.

Чтобы попасть в плей-офф, он должен был победить Янника Синнера со счетом 2:0 по сетам, но проиграл первую партию 3:6.

Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго – Тэйлор Фриц .

Для обоих это будет второй полуфинал ATP Finals : Синнер добрался этой стадии в прошлом году, Фриц – в 2022-м.