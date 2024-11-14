Медведев потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира
Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира.
Чтобы попасть в плей-офф, он должен был победить Янника Синнера со счетом 2:0 по сетам, но проиграл первую партию 3:6.
Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго – Тэйлор Фриц.
Для обоих это будет второй полуфинал ATP Finals: Синнер добрался этой стадии в прошлом году, Фриц – в 2022-м.
Опубликовала: Любовь Энина
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