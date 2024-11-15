Дадонов дважды забил «Бостону» и стал 1-й звездой. В 1-м периоде он реализовал штрафной бросок

Евгений Дадонов сделал дубль в матче с «Бостоном» и стал 1-й звездой.

Форвард «Далласа » забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (7:2).

В первом периоде 35-летний россиянин реализовал штрафной бросок, а в концовке второго отличился в равных составах.

На счету Дадонова стало 7 (4+3) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+7».

Сегодня Евгений (15:10, 0:58 – в большинстве, «+3») реализовал 2 из 3 бросков в створ. Также в его активе 1 силовой прием и 1 блок.