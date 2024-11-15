Дадонов дважды забил «Бостону» и стал 1-й звездой. В 1-м периоде он реализовал штрафной бросок
Евгений Дадонов сделал дубль в матче с «Бостоном» и стал 1-й звездой.
Форвард «Далласа» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (7:2).
В первом периоде 35-летний россиянин реализовал штрафной бросок, а в концовке второго отличился в равных составах.
На счету Дадонова стало 7 (4+3) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+7».
Сегодня Евгений (15:10, 0:58 – в большинстве, «+3») реализовал 2 из 3 бросков в створ. Также в его активе 1 силовой прием и 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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