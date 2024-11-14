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Депутат Свищев о том, что Дзюба попросил бы Путина отменить Fan ID: «Сегодня шансы невелики. Надо набраться терпения и дождаться окончания СВО»

В Госдуме прокомментировали пожелание Артема Дзюбы отменить Fan ID.

Нападающий «Акрона» заявил, что попросил бы Владимира Путина отменить Fan ID на российских стадионах. 

«Насколько на это решение может повлиять Дзюба? Слушайте, ну мне тяжело комментировать, про какой случай говорил Артем Дзюба. У нас все бывает, все реально. Президент часто встречается со спортсменами, со спортивными лидерами, Дзюба – спортсмен, почему бы и нет? Но не мне комментировать график руководителя государства. 

Что касается отмены Fan ID, Fan ID принят для обеспечения безопасности, мы много раз уже обсуждали, и много инициатив было предложено по его отмене или по тому, чтобы отложить принятие.

Fan ID, мне кажется, сейчас достаточно актуален, все-таки не забывайте, сейчас непростое время, и безопасности на стадионах, как и в других общественных местах – это самое главное. В более спокойные времена этот вопрос можно поднимать, а сейчас, это личное мое мнение, надо набраться терпения и все-таки дождаться окончания СВО. Сегодня в неспокойные времена шансы добиться отмены Fan ID невелики», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Путин
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
Fan ID
logoАкрон
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